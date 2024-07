In der Beziehung gab es immer wieder heftigen Streit. Dann wird eine 40-jährige Mutter erstochen. Ihr Partner muss sich nun vor Gericht verantworten.

dpa 08.07.2024 - 12:19 Uhr

Ellwangen (dpa/lsw) - Erst soll er seine 40-jährige Lebensgefährtin in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) gewürgt und zwei Tage später mit dem Messer getötet haben. Wegen Totschlags steht ein 42 Jahre alter Mann nun vor dem Landgericht in Ellwangen. In der Beziehung der beiden, aus der auch ein inzwischen einjähriges Kind hervorging, soll es immer wieder Streit gegeben haben. Im Januar soll die Situation eskaliert sein.