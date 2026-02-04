Gerichte sehen „Rechtsmissbrauch“ Der Bewerber, der sein Geld mit Absagen verdient
Ein Mann bewirbt sich immer wieder auf Stellen in Rathäusern – und klagt nach der Absage auf Entschädigung. Nun will die Justiz dieses „Geschäftsmodell“ stoppen.
Ein Mann bewirbt sich immer wieder auf Stellen in Rathäusern – und klagt nach der Absage auf Entschädigung. Nun will die Justiz dieses „Geschäftsmodell“ stoppen.
Wenn baden-württembergische Gemeinden Stellen in ihren Rathäusern ausschreiben, freuen sie sich normalerweise über Bewerbungen. Fachkräfte für die Verwaltung sind inzwischen heiß umworben, manche Position bleibt mangels Interessenten erst einmal unbesetzt.