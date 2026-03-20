Gerichtsprozess in Stuttgart Lamborghini als Anreiz: Wie ein Fellbacher in den Drogenhandel rutschte
Vor Gericht erzählt ein Angeklagter aus Fellbach, wie ein Luxuswagen und Druck vom Lieferanten ihn ins Kokain-Geschäft zogen.
Vor Gericht erzählt ein Angeklagter aus Fellbach, wie ein Luxuswagen und Druck vom Lieferanten ihn ins Kokain-Geschäft zogen.
Ein Prozess am Landgericht Stuttgart wegen schwunghaften Drogenhandels mit Kokain über mehrere Jahre gegen einen 48-jährigen Mann aus Fellbach dürfte schneller zu Ende gehen als geplant. Am zweiten Prozesstag einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf einen Strafrahmen für den Fall eines Geständnisses von zwei Jahren und neun Monaten bis drei Jahren und drei Monaten. Nach derzeitigem Stand sind noch zwei weitere Verhandlungstage bis zum Urteil am 8. April vor der 17. Großen Strafkammer geplant.