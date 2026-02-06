Der Richter spricht von Taten, «die durch gar nichts zu rechtfertigen sind»: Der nun Verurteilte hat sich an Schutzbefohlenen vergangen.
06.02.2026 - 11:51 Uhr
Erfurt - Wegen des dutzendfachen sexuellen Missbrauchs von drei Schülerinnen ist ein früherer Lehrer eines Erfurter Gymnasiums zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass der heute 58-Jährige sich als Lehrer in 69 Fällen an den Schülerinnen vergangen hat.