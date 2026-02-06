Der Richter spricht von Taten, «die durch gar nichts zu rechtfertigen sind»: Der nun Verurteilte hat sich an Schutzbefohlenen vergangen.

Erfurt - Wegen des dutzendfachen sexuellen Missbrauchs von drei Schülerinnen ist ein früherer Lehrer eines Erfurter Gymnasiums zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass der heute 58-Jährige sich als Lehrer in 69 Fällen an den Schülerinnen vergangen hat.

Freigesprochen wurde er von dem Vorwurf, er habe in zwei Fällen eine der Schülerinnen vergewaltigt. Der Freispruch an dieser Stelle rühre nicht daher, dass die Kammer der Aussage der Nebenklägerin dazu keinen Glauben schenke, sagte Vorsitzende Richter Holger Pröbstel. Allerdings könnten diese nicht zweifelsfrei belegt werde. Eine Revision ist möglich.

Richter: Taten, die durch nichts zu rechtfertigen sind

"Das sind Taten, die durch nichts, aber durch gar nichts zu rechtfertigen sind", betonte Pröbstel. Der 58-Jährige habe sich in mehrerer Hinsicht als Lehrer "völlig disqualifiziert", so Pröbstel weiter. Die Schülerinnen seien nicht in der Lage gewesen, dem Angeklagte etwas entgegenzusetzen. Es sei nicht um Beziehungen auf Augenhöhe gegangen. Es sei die Aufgabe des früheren Religions- und Musiklehrer gewesen, klare Grenzen zu ziehen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahre beantragt, die Verteidigung zwei Jahre Haft. Der Mann hatte den Missbrauch im Verfahren weitgehend eingeräumt, die Vergewaltigungsvorwürfe bestritt er.

Ein anderer Lehrer desselben Gymnasiums war Ende Oktober vergangenen Jahres wegen des langjährigen Missbrauchs einer Schülerin am Landgericht Erfurt zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.