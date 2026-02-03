Das Interesse am Gerichtsprozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist riesig. Eine Verteidigerin des 29-Jährigen macht den Medien zum Auftakt große Vorwürfe.

red/dpa 03.02.2026 - 15:08 Uhr

Eine Verteidigerin von Marius Borg Høiby hat den Medien vor Gericht einen „brutalen Umgang“ mit ihrem Klienten in den vergangenen eineinhalb Jahren vorgeworfen. „Kein Versuch, an den Anstand der Medien zu appellieren, hat meiner Meinung nach gefruchtet“, sagte Ellen Holager Andenæs, die den Sohn der norwegischen Kronprinzessin gemeinsam mit einem weiteren Anwalt vertritt. Ihr Klient habe es deshalb sehr schwer gehabt. Jemand, der über so lange Zeit einer solchen Flut von öffentlicher Aufmerksamkeit ausgesetzt sei, könne das Gefühl bekommen, dass er die Kontrolle über sein Leben verliere.