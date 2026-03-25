Ein US-Gericht verurteilt den Plattform-Konzern Meta zu einer Strafe von 375 Millionen Dollar. Das darf nur der Anfang sein, kommentiert Rainer Pörtner.
Das Urteil ist hoffentlich wegweisend: Der US-Konzern Meta wurde von einem US-Gericht schuldig befunden, Minderjährige auf den Plattformen Facebook, Instagram und Whatsapp nicht ausreichend vor Online-Anmache, sexuellem Missbrauch und Menschenhandel zu schützen. Die Algorithmen der Plattformen und mangelnde Schutzvorkehrungen machten es Tätern leicht, an Kinder ran zu kommen. Das Gericht verhängte eine Strafe von 375 Millionen Dollar.