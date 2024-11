Über ein schwieriges Thema entscheidet das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Konkret geht es darum, ob bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung auch woanders behandelt werden dürfen als in einem Krankenhaus.

red/AFP 22.11.2024 - 08:26 Uhr

Über ein besonders schwieriges Thema urteilt am Dienstag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es geht um medizinische Zwangsbehandlungen von Menschen, die betreut werden. Die Frage ist, ob die Betroffenen unbedingt im Krankenhaus behandelt werden müssen oder ob das auch in der Einrichtung möglich sein soll, in der sie wohnen. Rechtlich betreut werden Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung nicht alles selbst entscheiden können (Az. 11/24).