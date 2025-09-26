 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen

Gerichtsurteil zu Kompass 4 Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen

Gerichtsurteil zu Kompass 4: Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen
1
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat dem Eilantrag eines Viertklässlers beziehungsweise dessen Familie teilweise stattgegeben. Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Weil Kompass 4 vor Inkrafttreten des Schulgesetzes geschrieben worden ist, besteht nun die Möglichkeit einer Wiederholung. Was heißt das für Schüler in Baden-Württemberg?

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Ein Viertklässler darf womöglich den Kompass-4-Test wiederholen. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können es noch vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim anfechten.

 

An den Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch mussten im November 2024 alle Viertklässler an staatlichen Schulen teilnehmen. Sie sind ein Teil der neuen Grundschulempfehlung – neben der pädagogischen Gesamtwürdigung der Lehrkräfte und dem Elternwillen. Nur wenn mindestens zwei der drei Komponenten in Richtung Gymnasium zeigten, gab es auch eine entsprechende Empfehlung. Vor allem in Mathematik fielen die Tests schlecht aus. Das Kultusministerium sah sich mit Kritik von allen Seiten konfrontiert. Auch die Rechtmäßigkeit der Tests wurde in Frage gestellt, weil diese geschrieben worden waren, bevor das neue Schulgesetz in Kraft trat. Eltern zogen vor Gericht.

Unsere Empfehlung für Sie

Realschule oder Gymnasium: Eltern aufgepasst! Das sind die Termine für Kompass 4

Realschule oder Gymnasium Eltern aufgepasst! Das sind die Termine für Kompass 4

Nach der umstrittenen Premiere im vergangenen Schuljahr ist der Kompass-4-Test überarbeitet worden. Wann wird es diesmal ernst für die Viertklässler?

Dem Eilantrag eines Viertklässler hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen nun teilweise stattgegeben. Der Antragsgegner, das Land Baden-Württemberg, muss dem Antragsteller bis 31. Oktober 2025 die Teilnahme an einer Kompetenzmessung ermöglichen. Dazu hat das Gericht das Land per einstweiliger Anordnung verpflichtet.

Gesetzliche Grundlage besteht erst seit dem 4. Februar

Das Gericht erklärt in seiner Begründung, dass dem Antragsteller eine „erstmalige Durchführung der Kompetenzmessung“ zustehe. Denn die gesetzliche Grundlage bestehe erst seit dem 4. Februar 2025. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben die Viertklässler nicht nur die Pflicht, sondern auch einen Anspruch darauf, an der Prüfung teilzunehmen. Und entgegen der Ansicht des Landes Baden-Württemberg könne der im November 2024 geschriebene Test nicht rückwirkend als Erfüllung dieses Anspruchs qualifiziert werden. Selbst nach Abschluss der Grundschule könne dieser Anspruch noch gerichtlich geltend gemacht werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Kompetenztests für Viertklässler: Was bei Kompass 4 alles schiefging

Kompetenztests für Viertklässler Was bei Kompass 4 alles schiefging

Die Kritik an den neuen Kompetenztests in Mathe reißt nicht ab, vor allem weil die Matheergebnisse mies sind. Wir haben alle Informationen rund um Kompass 4 zusammengestellt und viele Stimmen gesammelt. Eine Chronologie des Scheiterns.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen könnte weitreichende Konsequenzen haben. Zwar sei in dem Gerichtsverfahren nur der konkrete Fall betrachtet worden. „Aber das, was entschieden wurde, ist nicht spezifisch an eine Person geknüpft“, erklärt ein Sprecher des Gerichts auf Nachfrage und ergänzt: „Die Entscheidung könnte Auswirkungen für viele haben.“ Womöglich aber habe es bei den Tests eine sogenannte Rechtsbehelfsbelehrung gegeben. Dann wäre eine Anfechtung nur binnen einer bestimmten Frist möglich gewesen.

Kultusministerin Theresa Schopper will die Entscheidung prüfen. Foto: Marijan Murat/dpa

Das Kultusministerium hat auf eine Anfrage unserer Zeitung noch nicht reagiert. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) wolle die Entscheidung des Gerichts prüfen. „Dem müssen wir noch mal in aller Tiefe nachgehen.“ Man werde dann informieren, wie man reagieren werde, sagte die Grünen-Politikerin demnach in Stuttgart.

Darf auch der Potenzialtest wiederholt werden?

Der Viertklässler, in dessen Fall das Verwaltungsgericht Sigmaringen nun ein Urteil gesprochen hat, hatte am 19. und 20. November 2024 an den zentralen Kompetenzmessungen teilgenommen. Die Auswertung ergab eine Eignung des Schülers für das G-Niveau, also für die Hauptschule. Die Klassenkonferenz sprach sich in ihrer pädagogischen Gesamtwürdigung für das M-Niveau aus, also für die Realschule. Der Viertklässler nahm daraufhin am sogenannten Potenzialtest teil. Diesen konnten Kinder absolvieren, die trotz einer anderslautenden Grundschulempfehlung auf das Gymnasium wechseln wollten. Im vorliegenden Fall ergab auch der Potenzialtest keine Eignung fürs Gymnasium.

Der Eilantrag des Viertklässlers hatte auch die Forderung umfasst, die für ein Bestehen des Potenzialtests erforderliche Punktzahl nach unten zu korrigieren. „Eine solche Befugnis zur Herabsetzung der Bestehensgrenze stehe dem Gericht nicht zu“, heißt es dazu. Dass bei der Bewertung des Potenzialtests Fehler gemacht worden seien, sei nicht erkennbar. Dem Antrag auf Wiederholung des Potenzialtest fehle derzeit das sogenannte Rechtsschutzbedürfnis. Sprich: Zunächst muss der Schüler den Kompass-4-Test machen. Nur, wenn dieser keine Eignung fürs Gymnasium ergebe, bestehe ein „Bedürfnis“ den Potenzialtest zu wiederholen, so das Urteil des Gerichts.

Weitere Themen

Gerichtsurteil zu Kompass 4: Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen

Gerichtsurteil zu Kompass 4 Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen

Weil Kompass 4 vor Inkrafttreten des Schulgesetzes geschrieben worden ist, besteht nun die Möglichkeit einer Wiederholung. Was heißt das für Schüler in Baden-Württemberg?
Von Alexandra Kratz
Tettnang: Vier Verletzte nach Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb

Tettnang Vier Verletzte nach Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb

In einem Molkereibetrieb im Bodenseekreis soll es einen Unfall mit Reinigungschemikalien gegeben haben. Einige Fragen sind noch offen.
Raserei auf der A5: Nach Grenzkontrolle: 18-Jährige flüchten mit gestohlenem Auto vor der Polizei

Raserei auf der A5 Nach Grenzkontrolle: 18-Jährige flüchten mit gestohlenem Auto vor der Polizei

Zwei 18-Jährige haben in Weil am Rhein eine Grenzkontrolle durchbrochen und sich mit einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Waldshut-Tiengen: Nach Messerangriff auf Kunden: Tankstellenmitarbeiter vor Gericht

Waldshut-Tiengen Nach Messerangriff auf Kunden: Tankstellenmitarbeiter vor Gericht

Lebensgefahr an der Zapfsäule: Ein 25-Jähriger sticht plötzlich mehrfach zu. Der Prozess beginnt mit rätselhaften Aussagen und vielen offenen Fragen.
Steinschlaggefahr in Lichtenstein: Nach tagelanger Sperrung: Honauer Steige wird wieder geöffnet

Steinschlaggefahr in Lichtenstein Nach tagelanger Sperrung: Honauer Steige wird wieder geöffnet

Nach Steinschlag und tagelanger Sperrung rollt der Verkehr auf der Honauer Steige bald wieder. Anwohner und Pendler können aufatmen.
Vorfall in Rottenburg: 37-Jährige stiehlt aus sozialer Einrichtung und verletzt Polizistin bei Einsatz

Vorfall in Rottenburg 37-Jährige stiehlt aus sozialer Einrichtung und verletzt Polizistin bei Einsatz

Eine 37-Jährige widersetzt sich bei einer Polizeikontrolle, beleidigt und spuckt nach Beamten. Was die Polizei über den Vorfall und gestohlene Gegenstände berichtet.
100 Jahre Hengstparade - die große Show der stolzen Pferde

Landgestüt Marbach 100 Jahre Hengstparade: die große Show der stolzen Rosse

Beim Landgestüt Marbach laufen die Proben für das 100-Jahr-Jubiläum der Hengstparade. Hinter den Kulissen steigt bereits das Lampenfieber.
Von Christoph Link
Corona-Masken von BaWü-Unternehmer: „Ein Skandal“ – warum Joachim Lutz 3,8 Millionen Euro vom Staat fordert

Corona-Masken von BaWü-Unternehmer „Ein Skandal“ – warum Joachim Lutz 3,8 Millionen Euro vom Staat fordert

Der Offenburger Unternehmer Joachim Lutz hat den Bund vor fünf Jahren mit Corona-Masken beliefert. Doch er wartet dafür heute noch auf die Bezahlung. Der 65-Jährige ist kein Einzelfall.
Von Florian Dürr
Tag der Autobahn: Warum die Autobahn im Südwesten so kurz ist

Tag der Autobahn Warum die Autobahn im Südwesten so kurz ist

Kein Bundesland hat so wenige Autobahnkilometer wie Baden-Württemberg. Das liegt weder an bayerischen Verkehrsministern noch an den Grünen.
Von Eberhard Wein
Stromausfall in Rottweil: Große Teile der Stadt ohne Strom – auch die Polizei ohne Anschluss

Stromausfall in Rottweil Große Teile der Stadt ohne Strom – auch die Polizei ohne Anschluss

Nichts geht mehr: In Rottweil fällt mitten am Vormittag großflächig der Strom aus – selbst die Polizei war telefonisch nicht erreichbar.
Weitere Artikel zu Verwaltungsgericht
 