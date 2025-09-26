Gerichtsurteil zu Kompass 4 Viertklässler darf Prüfung womöglich wiederholen
Weil Kompass 4 vor Inkrafttreten des Schulgesetzes geschrieben worden ist, besteht nun die Möglichkeit einer Wiederholung. Was heißt das für Schüler in Baden-Württemberg?
Ein Viertklässler darf womöglich den Kompass-4-Test wiederholen. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können es noch vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim anfechten.