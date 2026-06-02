Ein 21-Jähriger soll in einem Zug in Niederbayern mehrere Menschen mit einer Axt angegriffen haben. Nun hat in Regensburg der Prozess begonnen.
02.06.2026 - 11:27 Uhr
Regensburg/Straßkirchen - Knapp ein Jahr nach einem Axtangriff in einem ICE in Niederbayern mit mehreren Verletzten hat vor dem Landgericht Regensburg der Prozess begonnen. Der Beschuldigte, ein 21 Jahre alter Syrer, machte zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.