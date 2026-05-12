Mitten im Wahlkampf musste Winfried Kretschmann 2021 plötzlich kürzertreten. Der Grund: Seine Frau bekam eine Brustkrebs-Diagnose. Inzwischen geht es ihr wieder gut.

Baden-Württembergs scheidende „First Lady“ Gerlinde Kretschmann ist nach Angaben ihres Mannes krebsfrei. „Meiner Frau geht es gut. Sie hat den Krebs besiegt. Nach fünf Jahren gilt sie als geheilt“, sagte Winfried Kretschmann (Grüne) der Zeitschrift „Bunte“. Sie seien sehr zuversichtlich, so Kretschmann. „Sie ist gut drauf.“

 

Kretschmann hatte die Brustkrebserkrankung seiner Frau im Februar 2021 bekanntgemacht und hatte mitten im Landtagswahlkampf angekündigt, deswegen kürzertreten zu wollen. 

Unsere Empfehlung für Sie

Scheidender BaWü-Ministerpräsident: Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur

Scheidender BaWü-Ministerpräsident Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur

Erst linker Außenseiter, dann konservativer Landesvater: Winfried Kretschmann prägte das Land Baden-Württemberg länger als jeder andere Ministerpräsident. Was ihn so besonders macht.

Das Paar ist seit 1975 verheiratet und hat drei Kinder und mehrere Enkel. Künftig dürften die beiden mehr Zeit füreinander haben. Am Mittwoch endet die Amtszeit von Kretschmann nach 15 Jahren als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Dann soll Cem Özdemir (Grüne) im Landtag zu seinem Nachfolger gewählt werden.

# - Winfried und Gerlinde Kretschmann