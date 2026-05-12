Kretschmann über seine Frau: „Sie hat den Krebs besiegt“

Mitten im Wahlkampf musste Winfried Kretschmann 2021 plötzlich kürzertreten. Der Grund: Seine Frau bekam eine Brustkrebs-Diagnose. Inzwischen geht es ihr wieder gut.

red/dpa/lsw 12.05.2026 - 10:36 Uhr

Baden-Württembergs scheidende „First Lady“ Gerlinde Kretschmann ist nach Angaben ihres Mannes krebsfrei. „Meiner Frau geht es gut. Sie hat den Krebs besiegt. Nach fünf Jahren gilt sie als geheilt“, sagte Winfried Kretschmann (Grüne) der Zeitschrift „Bunte“. Sie seien sehr zuversichtlich, so Kretschmann. „Sie ist gut drauf.“