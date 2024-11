Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Haus in Gerlingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Chiara Sterk 22.11.2024 - 11:32 Uhr

Am Donnerstag wurde in Gerlingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Einbrecher zwischen 7.40 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentüre eines Hauses in der Fritz-von-Graevenitz-Straße aufgebrochen und sich so Zugang ins Haus verschafft haben.