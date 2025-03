Unbekannte Einbrecher haben am Dienstag in ein Wohnhaus im Stadtteil Gerlingen-Bopser eingebrochen und das Gebäude durchwühlt.

Laura Wallenfels 19.03.2025 - 11:48 Uhr

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 8 und 20 Uhr in ein Wohnhaus im Stadtteil Gerlingen-Bopser eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Kellerfenster ins Gebäude und durchsuchten sämtliche Zimmer. Ob sie etwas entwendeten, ist noch unklar. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 300 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen unter Tel.: 0 71 56 / 9 44 90 oder per Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.