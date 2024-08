Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gerlinger Ortsmitte werden auch Praxisräume in Mitleidenschaft gezogen.

Franziska Kleiner 06.08.2024 - 14:48 Uhr

Eine hohe, weithin sichtbare Rauchsäule über der Stadt, sehr viel Martinshorn – und ein durchdringender Geruch in der Luft: Das ist die Situation am Montag kurz nach 21 Uhr in Gerlingen. Es brennt in einem Gebäudekomplex in der Ortsmitte, in dem sich auch eine Zahnarzt- und eine Massagepraxis befinden. Der Brand ist laut der Feuerwehr mutmaßlich in den Räumen der Postfiliale ausgebrochen, die sich ebenfalls in dem Gebäude befindet.