Gerlingen im Baustellen-Modus Monatelange Vollsperrungen drohen: Autofahrer müssen sich umstellen
Eine Großbaustelle in Gerlingen bringt ab Mai erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Eine wichtige Straße wird für Wochen komplett gesperrt.
Eine Großbaustelle in Gerlingen bringt ab Mai erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Eine wichtige Straße wird für Wochen komplett gesperrt.
Die Maßnahme im Herzen von Gerlingen besteht eigentlich aus drei unterschiedlichen Projekten: dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Gerlingen“, der Sanierung der maroden Schulstraße zwischen Kirch- und Querstraße sowie aus Wasserleitungserneuerungen und der Verlängerung des kommunalen Fernwärmenetzes bis zum Stadtmuseum. Letzteres ist auch der Grund, weshalb zeitweise auch ein Abschnitt der viel befahrenen Weilimdorfer Straße von den Bauarbeiten betroffen sein wird.