In Gerlingen kommt es am Montagabend zu starker Rauchentwicklung in einem Gebäudekomplex. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wo es genau brennt, ist noch unklar.

Lea Jansky 05.08.2024 - 22:44 Uhr

Am Montagabend rückt die Feuerwehr zu einem brennenden Gebäudekomplex in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) aus. Mehrere Zeugen meldeten gegen 21 Uhr bei der Feuerwehr eine extreme Rauchentwicklung in einem Wohnkomplex in der Schulstraße 1. In dem Gebäude befinden sich nach Aussagen der Polizei eine Postfiliale, mehrere Wohneinheiten und eine Tiefgarage. Vor Ort konnte die Feuerwehr lokalisieren, dass der Brand in der Postfiliale ausgebrochen war. Nach Angaben der Polizei löschten die Einsatzkräfte das Feuer, bevor es auf weitere Gebäude übergreifen konnte.