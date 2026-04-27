Vor Jahren lehnte Georg Brenner einen ungarischen Orden ab – aus Protest gegen Viktor Orbán. Die aktuelle Wahl gibt seinem Handeln nun neues Gewicht.
Am Vormittag tanzten die Gäste aus dem ungarischen Tata auf dem Gerlinger Rathausplatz, vermittelten den Besuchern des Wochenmarktes ihre Kultur und Brauchtum der Ungarndeutschen. Während hier auch von der Leichtigkeit des Seins etwas zu spüren war, war beim Bundesschwabenball am Abend in der Stadthalle auch Raum für Politik: Die Wahl in Ungarn, die Abwahl des rechtskonservativen Fidesz-Manns Viktor Orbán, die Entscheidung für Europa, die weithin spürbare Erleichterung darüber, vor allem aber das Ende eines offenbar sehr harten Wahlkampfs – sie waren das eine Thema. Die Erinnerungen an ein Politikum vor mehr als einem Jahrzehnt das andere. 2013 hatte der damalige Bürgermeister Georg Brenner (parteilos), den Verdienstorden Ungarns abgelehnt.