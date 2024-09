In Gerlingen bedroht ein VW-Fahrer in der Nacht auf Sonntag ein Paar. Erst fährt er mit dem Auto auf sie zu, kurz darauf zückt er ein Messer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Autofahrer erst bedrohlich auf ein Paar in Gerlingen zugefahren und hat anschließend ein Messer gezückt, als einer der beiden ihn auf sein Verhalten angesprochen hat.

Wie die Polizei mitteilte, soll das Paar, ein 33-Jähriger und seine 29-jährige Partnerin, in der Nacht auf Sonntag in der Gerlinger Hauptstraße unterwegs gewesen sein, als sie ein unbekannter Fahrer eines weißen VW erst anhupte. Kurz darauf fuhr der Fahrer an einem Kreisverkehr in der Ditzinger Straße in Richtung Jakobstraße mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden zu, sodass sie ausweichen mussten.

Als der 33-Jährige den Fahrer darauf ansprechen wollte, soll der unbekannte Autofahrer nach einem Messer gegriffen haben und ausgestiegen sein. Der 33-Jährige drohte daraufhin an, die Polizei zu rufen, sodass der Unbekannte wieder ins Auto stieg und in Richtung Ditzingen davonfuhr.

Der weiße VW soll ein Stuttgarter Kennzeichen gehabt haben. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, circa 1,75 Meter großen, kräftig gebauten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben, der schwarz gekleidet war. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter: 0 71 56 / 94 49-0 oder: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.