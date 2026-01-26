Gerlingen Petition gegen „Geisterbus“ auf der Schillerhöhe
Der Ärger der Eltern über die schlechte Busanbindung der Schillerhöhe an das Gerlinger Schulzentrum wächst. Jetzt wurde sogar eine Petition gestartet.
Viele Familie, die auf der Gerlinger Schillerhöhe und in der Waldsiedlung wohnen, haben die Nase gestrichen voll: Weil ihre Kinder mit den bestehenden Busverbindungen morgens entweder viel zu früh oder aber zu spät die Schulen im Gerlinger Schulzentrum erreichen, melden sich immer mehr Eltern verärgert über Stadt und Verkehrsverbund zu Wort.