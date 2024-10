Ein Unbekannter hat die Fassade eines Kindergartens in Gerlingen mit schwarzer Farbe beschmiert, in dem er den Namen eines Fußballvereins aufsprühte. Die Polizei sucht Zeugen.

Franziska Kleiner 17.10.2024 - 12:17 Uhr

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Fassade eines Kindergartens in der Waldsiedlung mit Farbe besprüht. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.