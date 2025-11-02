Die Stadt Gerlingen ändert den Bebauungsplan für das Industriegebiet „Dieselstraße II“. Für die Maßnahme gibt es mehrere Gründe.
02.11.2025 - 10:55 Uhr
Die Stadt Gerlingen ändert den Bebauungsplan für das Industriegebiet „Dieselstraße II“. Eine Spielhalle kann dadurch verhindert werden. Das betreffende Gebiet im Gerlinger Norden umfasst ein rund 1,8 Hektar großes Dreieck, das neben der Dieselstraße von der Siemensstraße sowie der Dengelwiesenstraße eingefasst ist. Letztere bildet zugleich die Ostgrenze des künftigen Neubaugebiets „Bruhweg II“, das somit unmittelbar an das derzeitige Industriegebiet angrenzt.