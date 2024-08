Nach dem Feuer in dem Gebäude der Postfiliale hat die Polizei eitere Details bekannt gegeben. Mehrere Schaulustige müssen nun mit Bußgeldern rechnen. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Franziska Kleiner 07.08.2024 - 12:32 Uhr

Bei einem Brand im Gebäude der Gerlinger Postagentur war am Sonntagabend ein Sachschaden in Höhe von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Jetzt hat die Polizei sich zur Ursache des Brandes geäußert. Demnach schließt sie Brandstiftung aus. „Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Ladengeschäft in dem betroffenen Gebäudekomplex ausbrach“, teilen die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit. Näheres müssten nun weitere Untersuchungen ergeben.