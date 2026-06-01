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  6. Von Realschule bis Doppelhaus: Drei Gebäude prämiert

Gerlingen Vorbild für Baukultur Von Realschule bis Doppelhaus: Drei Gebäude prämiert

Gerlingen Vorbild für Baukultur: Von Realschule bis Doppelhaus: Drei Gebäude prämiert
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Die neue Sporthalle in den Gerlinger Breitwiesen geht zurück auf Pläne des Büros Thoma. Lay. Buchler. Foto: Simon Sommer

Drei Gerlinger Projekte erhalten eine Auszeichnung für beispielhaftes Bauen im Landkreis Ludwigsburg. Eine Ausstellung im Rathaus gibt Einblicke.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Drei Gebäude im Gerlinger Stadtgebiet gelten als gelungene Beispiele, um Impulse für die positive Entwicklung der Baukultur des Landkreises zu geben. Um die Qualität der bebauten Umwelt zur Diskussion zu stellen, hat die Architektenkammer unter der Schirmherrschaft von Landrat Dietmar Allgaier mit dem Landratsamt Ludwigsburg das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen Landkreis Ludwigsburg 2019 – 2025“ organisiert. Aus 93 Einreichungen prämierte die Jury nun 21 Projekte als „beispielhaft“, darunter auch drei aus Gerlingen.

 

Öffentliche und private Gebäude wurden ausgezeichnet

Zu den prämierten Gebäuden gehört die Realschule, die saniert und erweitert wurde. Die Arbeiten dort wurden 2023 abgeschlossen. Außerdem ausgezeichnet wurde der Neubau der Sporthalle in den Breitwiesen. Sie wurde bereits 2022 fertiggestellt. Ebenfalls prämiert wurde der Umbau einer Doppelhaushälfte. Dabei handelt es sich um ein 2024 umgestaltetes Privatgebäude.

Eine Ausstellung zeigt alle Arbeiten

Alle ausgezeichneten Arbeiten sind in einer Wanderausstellung zu sehen. Diese wird von Freitag, 5. Juni, an im Foyer der Stadthalle Gerlingen zu sehen sein. Den Abschluss der Ausstellung bildet die Finissage am 27. Juni im Rahmen des bundesweiten Tag der Architektur.

Die Ausstellung ist freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie sonntags zwischen 14 und 18 Uhr zu sehen. Ausgenommen sind die Tage 19., 20. und 26. Juni. An diesen Tagen ist die Stadthalle für die Öffentlichkeit geschlossen.

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