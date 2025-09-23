Die Rehaklinik auf der Gerlinger Schillerhöhe ist mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet worden. Dafür waren 1500 Kliniken geprüft worden. Es geht um mehr als die Behandlung.
23.09.2025 - 15:04 Uhr
Die Kliniken Schmieder Gerlingen und Stuttgart sind ausgezeichnet worden mit dem Siegel „Top-Rehaklinik“. Die Auszeichnung wird vom Magazin „Focus“ vergeben und basiert nach eigenen Angaben auf Deutschlands größtem Reha-Klinikvergleich. In diesem Jahr sind dafür demnach 1500 Fachkliniken untersucht worden. Auch die anderen Standorte der Kliniken Schmieder – Allensbach, Konstanz, Gailingen und Heidelberg – hätten in allen Bewertungskategorien überzeugt.