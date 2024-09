Sokae – die Gerlinger Punkrockband mit dem seltsamen Namen – hat neue Musik am Start. Die präsentiert das Trio an diesem Freitagabend beim Release-Konzert. Wir haben mit Frontmann Deniz Karagöz gesprochen.

Spongebob, ein Greenscreen und ein sehr bekannter Wrestler – beim Vorab-Interview mit Deniz Karagöz, dem Frontmann der Gerlinger Punkrockband Sokae, geht es nicht nur um ihre neue Platte, die sie an diesem Freitagabend in ihrer Heimatstadt vorstellen. Einlass im Jugendhaus B15 (Beim Brückentor 15) ist um 19 Uhr.

Deniz, inwieweit ist der EP-Titel „Katzenmusik“ bei den neuen Songs Programm? Sie werden ja kaum krumm und schräg klingen.

„Katzenmusik“ ist für uns mehr als nur ein witziger Titel. Klar, unsere Socken-Katze im Logo gehört jetzt fest zu uns, aber der Begriff hat auch eine interessante Geschichte. Im 19. Jahrhundert stand „Katzenmusik“ für politische Proteste – damals machten vor allem Frauen aus der Unterschicht in Schwaben lautstark auf Probleme wie steigende Brotpreise aufmerksam. Und auch wenn unsere Songs nicht wirklich schief klingen, haben sie diesen rebellischen Geist auf jeden Fall in sich. Und die lustige Wahrheit? Wir haben die tiefere Bedeutung von „Katzenmusik“ auch erst später entdeckt – und es hat einfach perfekt gepasst! Die ursprüngliche Idee kam nämlich aus einer Spongebob Schwammkopf-Folge, in der Gary krank ist und Patrick am Ende ruft: „Hört endlich auf mit der Katzenmusik!“. Genau dieser Satz ist sogar als Intro auf der EP gelandet. Was bei uns also rauskommt, ist eine bunte Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik.

Dass die Socke ein Erkennungsmerkmal der Band ist, ist klar. Aber warum überhaupt die Katze?

Ganz einfach: Weil wir die tierliebste Band der Welt sind! No Animals were harmed, während der Erstellung unseres Logos. Außerdem, Socke plus Katze ergibt Sokae – das haben wir zwar erst nach dem Logowechsel bemerkt, aber hey, irgendwie passt’s perfekt – manchmal muss man eben Glück haben. Die Wahrheit ist, wir wollten einfach einen Eyecatcher, um die neue Sokae-Ära einzuläuten. Und mal ehrlich, wer kann schon ’ner coolen Katze im Logo widerstehen?

Wo und wann wurde aufgenommen?

Wir waren am Anfang des Jahres bei unserem guten Kumpel Johannes Rupp im Studio in Ludwigsburg. Shout-out an unseren Boy!

Die Band ist auf Social Media super aktiv und auch optisch ziemlich professionell unterwegs – wie kommt das?

Lange Zeit haben wir das Ganze eher aus Spaß und als Hobby gemacht. Aber Anfang des Jahres haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, jetzt mal richtig PS auf die Straße zu bringen. Wir glauben, da geht noch was – und jetzt wollen wir uns selbst beweisen, wie weit wir kommen können! Aber natürlich wollen wir den Spaß dabei niemals aus den Augen verlieren.

Sokae, lächelt einfach herzallerliebst: (von links) Maurice Frey, Alex Lux und Deniz Karagöz Foto: privat (Nina Hoenes/NYLIA Photography)

Und wer hat die Video-Ideen, zum Beispiel für „Ich bin bei Sokae, holt mich hier raus!“ oder für einen Fake-Hulk Hogan?

Wir brainstormen immer zusammen für unsere Social-Media-Promos. Und ja, wir haben uns extra einen Greenscreen geholt, damit wir unsere dümmsten Ideen auch wirklich umsetzen können. Für unsere Single „Reality TV“ hatten wir die Idee, uns in den Dschungel zu schicken – wie bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Nur eben „Ich bin bei Sokae, holt mich hier raus!“. Und das Hulk-Hogan-Kostüm? Das hatte Alex, unser Bassist, noch von irgendwelchen Festivals rumliegen. Und als sich Hogan dann als MAGA-Spinner geoutet hat, war klar, dass wir dazu ein satirisches Video drehen müssen. Dank der Magie des Greenscreens ist bei uns nun alles möglich – Hollywood à la Sokae!

An diesem Freitagabend gibt’s im Gerlinger B15 die „Katzenmusik“-Releaseparty. Was erwartet die Besucher?

Die krasseste Sokae-Show, die es je gab. Wir schmeißen eine fette EP-Release-Show zusammen mit unseren Freundinnen von Call Me Brutus aus Stuttgart und Revolving Door aus Lauscha. Danach gibt’s noch ’ne Aftershow-Party, bei der wir den EP-Release ordentlich feiern werden. Und zum Schluss wie immer: Hallo Mama, ich bin in der Zeitung!

Sokae: Band mit klarer Aussage

Geschichte

Sokae (ausgesprochen: Socke) sind seit 2018 aktiv. Seit 2023 lautet die Besetzung: Gitarrist und Sänger Deniz Karagöz, Bassist Alex Lux und Drummer Maurice Frey.

Gegen Rechtsextreme

Bei Konzerten veräußert die Band an ihrem Merchandise-Stand auch zahlreiche Artikel der Initiative „Kein Bock auf Nazis“.

Infos

Allerlei sehenswerte Videos und weitere Infos zur Band gibt’s online auf: www.sokae.de und in den Sozialen Medien.