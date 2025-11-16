Erstmals in der Geschichte des Stuttgarter Reitturniers gab es am Sonntag im Großen Preis einen niederländischen Sieger. Für die deutschen Reiter war es ein gebrauchter Tag.
16.11.2025 - 17:58 Uhr
Der Traum von der Titelverteidigung platzte ganz am Ende. 17-mal hatte „United Touch“ zum Sprung angesetzt, 16-mal war er gelandet, ohne einen Fehler begangenen zu haben. Doch als er zum 17. und letzten mal die Hufe in den Sand der Stuttgarter Schleyerhalle setzte, fiel hinter ihm auch die letzte Stange des Parcours. Was bedeutete: Der 13-jährige Hengst und sein Reiter Richard Vogel verpassten das Stechen um den Weltcup-Sieg in Stuttgart.