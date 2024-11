Henrik von Eckermann erlebte in Paris ein dramatisches Olympia-Finale. Sein Gold-Traum platzte, doch er plant schon einen neuen Anlauf. Wie derzeit in Stuttgart aber ohne sein Paradepferd.

Dirk Preiß 14.11.2024 - 14:50 Uhr

Wie oft er schon in Stuttgart zu Gast gewesen ist? Henrik von Eckermann lächelt kurz, überlegt, spart sich dann aber den genauen Blick ins eigene Archiv. Was er aber sicher weiß: Alles begann, als er bei Ludger Beerbaum beschäftigt war. Und er sagt nun, da er wieder in der Schleyerhalle sitzt: „Da kommen alte Erinnerungen hoch.“ Von 2004 bis 2016 war er in Beerbaums Stall, heute führt der groß gewachsene Schwede im niederländischen Kessel seinen eigenen – und hatte dort im vergangenen Spätsommer eine ganz besondere Herausforderung zu bewältigen. Vor allem: eine ungewohnte.