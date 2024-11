Prominenter Name, große Pläne – wenn der Beerbaum-Instinkt erwacht

German Masters in Stuttgart

Brianne Beerbaum will es ihren Eltern gleichtun und eine erfolgreiche Karriere als Profireiterin starten. Nun reitet die 14-Jährige erstmals in Stuttgart – wo ihre Mutter große Erfolge gefeiert hat.

Dirk Preiß 15.11.2024 - 16:32 Uhr

Ein Interviewtermin auf der Fahrt zum Flughafen, dann die Anreise zum Turnier nach Stuttgart, hier am nächsten Mittag wieder ein Medientermin – dann am Nachmittag der erste Auftritt auf dem Pferd. Klingt nach einem recht normalen Prozedere – für einen der Reitstars, die derzeit in der Schleyerhalle ihre Pferde satteln. Ist aber jenes einer 14-Jährigen.