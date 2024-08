Zum 19. Mal finden ab kommendem Dienstag die German Open Championships in Stuttgart statt. Schon vorab zeigt sich: auch das größte Tanzturnier der Welt hat mit den derzeitigen politischen Krisen zu kämpfen.

Maximilian Kroh 06.08.2024 - 15:53 Uhr

Noch spricht Wilfried Scheible von der „Ruhe vor dem Sturm“, aber am kommenden Dienstag geht es dann richtig los: Die 36. German Open Championships (GOC) stehen an, das nach Angaben der Veranstalter größte Tanzturnier der Welt. Zum 19. Mal steigen die Wettbewerbe in der Stuttgarter Liederhalle, mehr als 7000 Sportler aus rund 50 Nationen haben sich angemeldet. Und doch hat es besagte Ruhe, die GOC-Geschäftsführer Scheible meint, in der Vorbereitung nur selten gegeben. Denn die politischen Krisen wirken sich auch aufs Tanzen aus.