Vor fast zehn Jahren zerschellte eine Germanwings-Maschine in den Alpen. Die Hinterbliebenen ringen bis heute um einen Umgang mit der Tragödie. In einem Vierteiler erzählt die ARD ihre Geschichten.

Von Marc Herwig, dpa 28.01.2025 - 10:54 Uhr

Köln - Bald zehn Jahre ist es her, dass Germanwings-Flug 4U9525 auf dem Weg nach Düsseldorf in den Alpen abstürzt. Es ist die größte Tragöde in der Geschichte der deutschen Luftfahrt. Nicht zuletzt, weil die Ermittler sicher sind, dass der depressive Copilot den Absturz absichtlich herbeigeführt hat, um sich das Leben zu nehmen. Zum Jahrestag am 24. März widmet die ARD der Katastrophe einen aufwendigen und einfühlsamen Vierteiler. Schon jetzt ist der Film in der Mediathek abrufbar.