Die Werbemaschine für die neue Staffel von Heidi Klums Castingshow Germany’s Next Topmodel (GNTM) läuft derzeit auf Hochtouren. In dieser Woche wird die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt – und mit von der Partie ist auch eine junge Frau aus Fellbach. Auf der Liste der Kandidatinnen, die in der ersten Folge zu sehen sein werden, ist auch die 19 Jahre alte Melisa Mujakic aus Fellbach.

„Schon als kleines Kind habe ich die Sendung zusammen mit meiner Mutter geguckt – und schon seit der 5. Klasse wird mir gesagt, ich soll mich dort bewerben“, sagt Melisa. Sie hat letztes Jahr ihr Abitur gemacht und beginnt nun ein Lehramtsstudium. „Ich dachte mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, bei GNTM mitzumachen.“ Schon ihre Schwester habe sich vor einigen Jahren bei der Sendung beworben.

Melisa ist nicht die einzige Kandidatin aus der Region Stuttgart. In der ersten Phase sind auch Lisa Ariana (30) und Felix (27) aus Stuttgart und mit Jonathan (25) aus Gerlingen, Jule (21) aus Frickenhausen und Daniela (20) aus Ostfildern auch drei Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Landkreis Esslingen dabei. Mit Daniela ist Melisa übrigens befreundet – und zwar nicht erst seit der Topmodel-Kandidatur.

Melisa aus Fellbach trifft Heidi und Leni Klum

Im September wurde Melisa mit anderen Teilnehmern zu einem Vorcasting nach München eingeladen. Dort konnte sie Mitarbeiter der Produktionsfirma offensichtlich von sich überzeugen – denn auch in die nächste Runde, ein Casting vor Heidi Klum und ihrer Tochter Leni, gab es eine Einladung. Wie es dort weitergeht, können wir natürlich noch nicht verraten. „Es war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, die beiden live erlebt zu haben. Mit Heidi Klum habe ich sogar eine ganze Weile gesprochen“, sagt Melisa. Das Topmodel habe ihr Komplimente für ihre Haare gemacht – und sich sogar eine Haarnudel empfehlen lassen.

Am Donnerstag beginnt die neue Staffel von GNTM

Melisa aus Fellbach will Topmodel werden. Foto: privat

Die neue, 20. Staffel der Castingshow Germany’s Next Topmodel startet am Donnerstag, 13. Februar, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben. Die Folgen mit den weiblichen Teilnehmern werden dann immer donnerstags, die Folgen mit den Männern ab dem 18. Februar immer dienstags ausgestrahlt. Den Gewinnern beides Geschlechts winken ein Titelfoto auf dem US-Modemagazin Harper’s Bazaar, ein Preisgeld von 100 000 Euro und eine Teilnahme an der Werbekampagne von L’Oréal Paris.

Für Aufmerksamkeit sollen unter anderem zwei Plakate sorgen, die von dem bekannten Modefotografen Rankin fotografiert wurden und Heidi Klum jeweils mit rund einem Dutzend der weiblichen und männlichen Teilnehmer zeigt. Melisa aus Fellbach ist jedoch nicht unter den Abgebildeten.

Wie weit die einzelnen Teilnehmer dabei bislang gekommen sind, hält der Sender natürlich streng geheim. In der ersten Folge wird das Feld der Kandidatinnen schon deutlich gelichtet. Ganze 100 von ihnen – bei den Männern sind es ebenso viele – treten in der sogenannten Castingphase an und wollen die Jury von sich überzeugen. In diesem Jahr wird Topmodel Heidi Klum übrigens von ihrer Tochter Leni unterstützt, die ihr als Gastjurorin zur Seite steht. Die Jury wechselt wöchentlich, unter anderem sollen auch Schauspielerin Catherine Deneuve und Supermodel Naomi Campbell mit dabei sein.

Vor drei Jahren kam eine Topmodel-Kandidatin aus Winnenden

Die Fellbacherin Melisa ist nicht die erste GNTM-Kandidatin aus dem Rems-Murr-Kreis. Bereits in der im Jahr 2022 ausgestrahlten Staffel kam mit Kashmira Maduwege eine Teilnehmerin aus Winnenden. Das nur 1,54 große Fotomodell schied zwar nach einigen Sendungen aus, gab das Modeln aber nicht auf und kam bei einer Frankfurter Modelagentur unter. Sie widmete sich zudem weiter ihrem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens. Laut Interviews hat sie ihre Teilnahme nie bereut.