Zur neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ präsentiert die Model-Mama ihren Song „Red Eye“ – produziert mit US-DJ Diplo. Einblicke gibt es bereits auf Instagram.
30.01.2026 - 13:21 Uhr
– Heidi Klum rührt die Werbetrommel zur neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ und promotet ihren eigenen Song mit einem Video. Auf Instagram postet die 52-Jährige seit Tagen bereits Schnipsel zu ihrem neuen Titel „Red Eye“, der am 13. Februar erscheint und der offizielle Titelsong der 21. Staffel der Castingshow wird. Produziert wurde der Track gemeinsam mit dem bekannten US-DJ und Produzenten Diplo (47).