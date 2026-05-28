Oliver Glasner feiert mit Crystal Palace den Conference-League-Titel – und lässt seine Zukunft offen. Welche Optionen hat der erfolgreiche Trainer jetzt?
28.05.2026 - 11:25 Uhr
Leipzig - Der Diver durch das Spalier seiner Spieler auf dem Leipziger Rasen war für Oliver Glasner so etwas wie der Rutsch bäuchlings in die eigene Zukunft. Eine letzte Party, ein letzter verkaterter Rückflug, ein letztes goodbye - so in etwa sieht die verbleibende Zeit als Trainer des neuen Conference-League-Siegers Crystal Palace aus. "Ich kann schon ganz gut die Sau rauslassen", kündigte Glasner in der Final-Arena an und entschwand gegen 1 Uhr in der Leipziger Nacht.