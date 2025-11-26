Aus dem Bluesrock-Trio wurde eine der erfolgreichsten Popbands der Welt. Seit den 60er Jahren ist John McVie der Bassist von Fleetwood Mac. Jetzt gibt es Gerüchte über ein Comeback der Gruppe.
London - Die Gerüchteküche brodelt rund um Fleetwood Mac. Da sich Sängerin Stevie Nicks und der 2018 gefeuerte Gitarrist und Sänger Lindsey Buckingham offenbar versöhnt haben, wird über eine Reunion-Tournee spekuliert. Ob auch John McVie noch einmal mit seinen Bandkollegen auf die Bühne geht? Der Bassist, der am 26. November 80 Jahre alt wird, dachte schon vor Jahren über seinen Rückzug vom strapaziösen Tourleben nach.