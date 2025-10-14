Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sucht einen neuen Präsidenten. Stefan Wolf gibt sein Amt ab – mit Verweis auf die Tarifrunde. Welche Rolle spielen die staatsanwaltlichen Vorwürfe?
Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf zieht sich von der Spitze des Arbeitgeberdachverbands Gesamtmetall zurück. Am Dienstag hat er das Präsidium darüber informiert, dass er bei der Mitgliederversammlung im Juni 2026 nicht erneut zur Wahl des Präsidenten antreten werde und sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stelle. Mit diesem Schritt möchte er kurzfristig den Weg für einen Nachfolger frei machen, heißt es in einer Mitteilung. Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen zur Tarifrunde 2026, der aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation eine besonders hohe Bedeutung zukommen werde.