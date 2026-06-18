2020 begann die Corona-Pandemie, die Nachfrage nach FFP2-Masken zog an. Der Bund wollte für viel Geld einkaufen. Die Sache hat ein Nachspiel - für den Steuerzahler könnte es teuer werden.
18.06.2026 - 15:32 Uhr
Köln/Bonn - Der Einkauf von großen Mengen Corona-Schutzmasken im Frühjahr 2020 könnte die Staatskasse teurer zu stehen kommen als gedacht. Wie das Kölner Oberlandesgericht mitteilte, fällte es schon Ende Mai ein Urteil gegen den Bund (Aktenzeichen 8 U 123/25). Dabei ging es um die Klage eines Maskenhändlers mit Sitz auf Mallorca, der in der Vorinstanz - dem Bonner Landgericht - rund 33 Millionen Euro zugesprochen bekommen hatte (Aktenzeichen 8 U 14/25).