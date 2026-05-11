Einbrecher sind in ein Schönaicher Geschäft eingestiegen. Die Sicherheitsvorkehrungen erwiesen sich aber als zu hohe Hürde.

Böblingen: Rebecca Baumann (rmu)

Unbekannte Einbrecher haben am frühen Sonntagmorgen in Schönaich (Kreis Böblingen) versucht, in ein Ladengeschäft in der Wettgasse einzudringen. Die Täter verschafften sich gegen 2.40 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt zum Inneren, wie die Polizei mitteilte. Dort stießen sie jedoch auf eine Stahlgittertür, die sie vergeblich aufzubrechen versuchten.

 

Anschließend verließen sie das Gebäude wieder und brachen ein weiteres Fenster auf. Als sie daraufhin das Ladengeschäft betreten konnten, wurden sie mutmaßlich von einer Alarmanlage vertrieben und flüchteten. Ob die Täter zuvor etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Schönaich unter der Telefonnummer 07031 / 67 70 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.