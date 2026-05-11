Einbrecher sind in ein Schönaicher Geschäft eingestiegen. Die Sicherheitsvorkehrungen erwiesen sich aber als zu hohe Hürde.

Rebecca Baumann 11.05.2026 - 10:47 Uhr

Unbekannte Einbrecher haben am frühen Sonntagmorgen in Schönaich (Kreis Böblingen) versucht, in ein Ladengeschäft in der Wettgasse einzudringen. Die Täter verschafften sich gegen 2.40 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt zum Inneren, wie die Polizei mitteilte. Dort stießen sie jedoch auf eine Stahlgittertür, die sie vergeblich aufzubrechen versuchten.