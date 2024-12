„Herz und Blüte“ in Vaihingen darf keine Kundschaft mehr empfangen. Das Geschäft ist nach einem Betriebsjahr schon wieder zu. Grund: Querelen mit dem Baurechtsamt. Und jetzt?

Caroline Holowiecki 05.12.2024 - 12:45 Uhr

Die Automatiktüren stehen still. Im Raum dahinter liegen Tannenzweige auf dem Boden. Die Regale sind halb leer. Frische Blumen sucht man in der Blumenbar vergeblich. Das kleine Geschäft „Herz und Blüte“ in Vaihingen hat jüngst geschlossen – nach einem monatelangen Kampf mit dem Baurechtsamt. So schildert es Vittorio Graziano, dessen Frau aus einer Floristenfamilie stammt und das Lädle an der Glockenblumenstraße vor einem Jahr eröffnet hatte. Die Idee: Hochzeiten und andere Veranstaltungen ausstatten, floristische Workshops anbieten und frische Blumen verkaufen. Und das neben dem eigenen Wohnhaus, damit die beiden Töchter nicht zu kurz kommen.