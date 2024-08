Die Firma Elektro Reihle in Degerloch verkauft Haushaltsgeräte und bietet den handwerklichen Service plus Installationen an. Damit gehört sie zu einer aussterbenden Art. Nun gehen allerdings auch an der Epplestraße die Lichter für immer aus. Warum?

Caroline Holowiecki 12.08.2024 - 12:46 Uhr

Die Regale leeren sich. Ein Fondueset hält neben einigen Haushaltsgeräten im Schaufenster wacker die Stellung, ein Restbestand an Staubsaugerbeuteln und Glühbirnen ist noch da, doch grundsätzlich schreitet der Ausverkauf bei Elektro Reihle in Degerloch deutlich voran. Alles muss raus. Ende August schließt das Geschäft an der Epplestraße. Es wird der Abschied von einem traditionsreichen Namen sein. Vor nahezu 100 Jahren, im Jahr 1930, war der Betrieb in Degerloch gegründet worden.