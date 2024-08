Die American Footballer von Stuttgart Surge haben sich als eines von zwei ELF-Teams direkt für das Play-off-Halbfinale qualifiziert. Suni Musa lobt sein Team für diese historische Leistung – die Herausforderungen werden nun allerdings noch größer.

Jochen Klingovsky 29.08.2024 - 11:52 Uhr

Erstmals gelang Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) der direkte Einzug ins Play-off-Halbfinale. Der Gegner wird noch gesucht, eines aber steht für Geschäftsführer Suni Musa jetzt schon fest: Am Sonntag, 8. September, findet ab 15.15 Uhr das bisher größte und wichtigste Heimspiel im Gazi-Stadion statt.