Aurel Irion, der Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, unterschreibt einen neuen Ein-Jahres-Kontrakt und sagt: „Ich bin niemand, der in so einer Situation wegläuft.“

Jochen Klingovsky 12.02.2025 - 13:00 Uhr

Die Gespräche haben spät begonnen, dafür führten sie vergleichsweise schnell zu einem Ergebnis: Aurel Irion hat seinen am 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart verlängert – um ein Jahr. Einen Kontrakt mit derselben Laufzeit hatte die frühere Sportdirektorin Kim Renkema (37) abgelehnt, anschließend kam es zur vorzeitigen Trennung. Hätten sich die Gesellschafter auch mit Aurel Irion (54) nicht einigen können, wäre der Triple-Sieger im operativen Bereich ab Sommer komplett führungslos gewesen. „Ich war mir dieser Verantwortung bewusst, und ich bin auch niemand, der in so einer Situation wegläuft“, erklärt der Geschäftsführer, „ich habe hier in Stuttgart etwas angefangen, das noch nicht fertig ist. Im Sport zu arbeiten, ist zwar eine große Herausforderung, aber auch spannend, interessant und faszinierend.“