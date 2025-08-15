Gescheitertes Plastikabkommen Menschheitsinteressen müssen über Profitinteressen stehen
Das Scheitern des Plastikabkommens zeigt die brachiale Unverfrorenheit der Öl-Lobby, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Selbst unter der Maßgabe ausgewogenster Berücksichtigung aller Standpunkte kommt man an der Erkenntnis nicht vorbei: Bei den gescheiterten Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen hat sich die Öl-Lobby in brachialer Unverfrorenheit durchgesetzt.
