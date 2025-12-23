Gutscheine zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Moderator Horst Lichter erklärt in einem Interview, warum er gar kein Freund davon ist.

dpa 23.12.2025 - 06:00 Uhr

Osnabrück - Der Moderator und TV-Koch Horst Lichter hält nichts von Gutscheinen als Weihnachtsgeschenk. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Ich habe immer wieder mal Gutscheine geschenkt bekommen. Aber eingelöst habe ich in meinem ganzen Leben nicht einen davon. Nie." Er finde Gutscheine "voll für den Arsch".