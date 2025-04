Während man früher Nester und Eier gesucht hat, finden sich viele Familien zu Ostern in einem beispiellosen Konsumrausch wieder. Muss das sein? Stadtkind-Redakteurin Carina Kriebernig wundert sich über die Geschenkeflut in ihrem Bekanntenkreis.

Carina Kriebernig 10.04.2025 - 11:00 Uhr

Drei selbst gefärbte Eier in einem gut versteckten Nestchen, hinter dem Busch lag dann noch ein leichter zu findender Schokoladenhase, der in der Frühlingssonne golden schimmerte. Das war Ostern für mich als Kind. Und so will ich auch mit meinem Kleinkind feiern.