Schon Kindergartenkinder haben inzwischen Handys auf dem Wunschzettel. Darüber wundert sich nicht nur Rosemarie Schotte, die ehrenamtliche Leiterin des Weihnachtspostamts im unterfränkischen Himmelstadt. Hoch im Kurs stehen auf den vielen Wunschzetteln, die gerade überall im Land von Kindern geschrieben werden, aber vor allem Spielsachen wie Autos, Puppen, Bastelsets oder die Klassiker Lego und Playmobil.

Egal wie glitzernd und und farbenfroh, wie blinkend und digital die Geschenke ausfallen: Ein gutes Buch sollte für Kinder und Jugendliche auf keinen Fall unterm Baum fehlen. Denn auch Kinder wissen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – zeitlebens. Und da geht es nicht nur um die Lesekompetenz. Jedes Buch erschließt den Lesenden eine neue Welt, regt die Fantasie an und beschäftigt das Denken oft lange über die Lektüre hinaus.

Lesen Sie auch

Tipps für vier Altersgruppen

Unsere Bildergalerie bietet Tipps für Kinder in drei Altersgruppen sowie für Jugendliche. Vorlesen ist selbst für ältere Kinder ein schönes Ritual, das gemeinsam verbrachte Zeit intensiv füllt und zu Gesprächen anregt. Unsere Mitarbeiterin Ina Hochreuther empfiehlt für die Jüngsten dafür zum Beispiel das Buch „Bist du auch so monstermüde?“. Sie finden es neben weiteren 23 Tipps in unserer Bildergalerie.

Auch Hörbücher sind dabei

Lust aufs Selberlesen sollen die Bücher machen, die wir für Grundschulkinder und Jugendliche empfehlen – wie das Sachbuch „Burg Herzberg“, das Anja Wasserbäch jungen Anatomiefans ans Herz legt. Maresa Stölting, die Leiterin der Kinderzeitung, hat „Gute Nachrichten aus aller Welt“ auf der Liste, Andrea Kachelrieß „Davids Dilemma“. Sie finden alle diese Bücher in unserer Bildergalerie wie weitere Tipps auch für Hörbücher.