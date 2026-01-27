Die Gedenkstätte Auschwitz verzichtet zum 81. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers auf Politikerreden. Im Mittelpunkt stehen die mahnenden Worte der Überlebenden.
Warschau - Bei der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau hat ein Überlebender vor zunehmendem Hass in der Gesellschaft gewarnt. Es gebe derzeit viele Zeichen, die ihm nur allzu bekannt seien, sagte der 96 Jahre alte Auschwitz-Überlebende Bernard Offen. "Ich sehe den wiederauflebenden Hass. Ich sehe Gewalt, die wieder gerechtfertigt wird. Und ich sehe Menschen, die glauben, dass ihre Wut mehr zählt als das Leben eines anderen Menschen."