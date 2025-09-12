Zum Tag des offenen Denkmals ist im Baltmannsweiler Ortsteil Hohengehren ein Veranstaltungspaket rund um die Cyriakuskirche geplant. Warum es zeitweise laut wird in dem Gotteshaus.
12.09.2025 - 12:00 Uhr
Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, steht ein weiteres Mal das Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung von Hohengehren im Fokus. Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler und Hohengehren hat dafür gemeinsam mit der evangelischen Verbundkirchengemeinde Baltmannsweiler-Hohengehren die Cyriakuskirche in den Blick genommen.