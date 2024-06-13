Malaria ist eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. Der Erreger begleitet den Menschen bereits seit Hunderttausenden von Jahren. Forscher haben nun die Evolutionsgeschichte und Ausbreitung der Malaria in den letzten 5500 Jahren untersucht - mit überraschenden Ergebnissen.
Malaria, auch Sumpffieber oder Kaltes Fieber genannt, gehört seit Menschengedenken zu den heimtückischsten Krankheiten. Die Malaria-Erreger werden durch Stiche von weiblichen Anopheles-Mücken übertragen.