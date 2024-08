2025 wird das 300-Jahr-Jubiläum gefeiert: In StuttgartHofen ist es einer bemerkenswerten Privatinitiative zu verdanken, dass die historische Zehntscheuer im Ortskern in neuem Glanz erstrahlt – mit einem Traktormuseum als Anziehungspunkt.

Iris Frey 27.08.2024 - 12:09 Uhr

Alteingesessene Hofener erinnern sich noch gut daran, dass die Bauern in den Fünfzigerjahren in der Zehntscheuer am Kelterplatz ihr Getreide gelagert haben. und im Herbst eine Dreschmaschine kam, um es zu dreschen. „Das war ein riesiges Volksfest für uns Kinder und in dem Getreide konnte man sich gut verstecken“, erzählt ein Hofener Senior. Siebzig Jahre später stehen statt Dreschmaschinen in Stuttgarts erstem Traktor Museum restaurierte Porsche-Diesel-Schlepper.