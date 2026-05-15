Geschichte Korntal-Münchingen In eine neue Heimat gezwungen
Vor 80 Jahren haben mehr als 300 vertriebene Ungarndeutsche aus der Stadt Schambek eine neue Heimat in Münchingen gefunden. Der 97-jährige Paul Nimrod blickt zurück.
Vor 80 Jahren haben mehr als 300 vertriebene Ungarndeutsche aus der Stadt Schambek eine neue Heimat in Münchingen gefunden. Der 97-jährige Paul Nimrod blickt zurück.
Es ist ein Schicksalstag in der zukünftigen Entwicklung von Münchingen gewesen, als es vor 80 Jahren praktisch von einem Tag zum anderen Hunderte neue Einwohner erhielt. Am 27. April 1946 waren der kleinen Strohgäu-Gemeinde aus dem Flüchtlingslager Malmsheim mehr als 300 vertriebene Ungarndeutsche zugewiesen worden.