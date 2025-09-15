Es ist der 15. September 1965. Die Rolling Stones spielen ein legendäres Konzert in der Berliner Waldbühne. Dann gerät die Lage außer Kontrolle.
Berlin - Als die Rolling Stones in Berlin landen, eilt ihnen schon ein Ruf voraus. Mick Jagger trägt Sonnenbrille, als er mit seinen Bandkollegen am Flughafen Tegel ankommt. Die britischen Musiker sollen am 15. September 1965 in der Waldbühne spielen - ein Konzert, das in die Geschichte eingehen wird. Denn es kommt zu schweren Ausschreitungen.